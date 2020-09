Об этом идет речь в ее эссе для издания New York Magazine под названием“Buying Myself Back. When does a model own her own image?”.

В своем эссе модель в деталях рассказывает о том, как в 2012 году, когда ей было 20 лет, ее агент организовала съемку для художественного журнала Darius с фотографом по имени Джонатан Ледер. Фотограф должен был оплатить ей проезд и оставить у себя на ночь. Съемка также проходила у него дома.

Эмили рассказывает, что дома у художника находились двое его детей. Также на съемки была приглашена визажистка. Она присутствовала на съемках до поздней ночи. В то время как визажистка занималась Эмили, Джонатан готовил ужин. Ужинали они втроем, тогда Джонатан впервые предложил ей стакан вина.

Модель подробно описывает, как проходила съемка. Сначала Ледер снимал ее в нижнем белье в одной из спален своего дома. В какой-то момент предложил ей полностью обнажиться. В течение всего вечера Джонатан подливал ей алкоголь. Они постоянно пересматривали фото, он комментировал ее позы, фигуру, отмечал, что ожидал, что она будет выглядеть взрослее.

Съемки продолжались до поздней ночи, поэтому визажистка ушла до их окончания. Модель рассказывает, что сильно опьянела и поэтому не помнит, как съемка закончилась, но помнит, что было после.

По ее словам, они с фотографом сидели на диване в той же комнате. Он расспрашивал ее о романтическом и сексуальном опыте. В какой-то момент она подверглась сексуальному насилию. Что этому предшествовало — не помнит.

Модель рассказывает, что “инстинктивно поднесла руку к его запястью и с силой вытащила его пальцы с себя”. После этого Джонатан ушел, не сказав ни слова.

Далее, по словам Эмили, она осталась спать сама в пустой спальне, а утром проснулась с сильным похмельем, Джонатан почти не разговаривал с ней. Снимки, сделанные в тот день, Ледер публиковал в Instagram. Позже — в журнале, копию которого она получила. Ратаковски отмечает, что те снимки ей понравились.

В течение последующих лет модель, по ее словам, никому не рассказывала о том, что произошло, и старалась не думать об этом. Так было до тех пор, пока не узнала, что Джонатан выпустил книгу с ее фотографиями. Она называет снимки, опубликованные там, “самыми вульгарными и откровенными” из тех, что они сделали в тот вечер.

Эта книга была опубликована издательством Imperial Publishing, основанным Ледером. Ратаковски считает, что оно было создано исключительно для публикации этой книги.

Позже Ледер выпустил еще две книги со снимками из этой серии, дважды организовал выставку и давал интервью об этой съемке.

Ратаковски пишет, что призывала бойкотировать его выставки, но не была услышана.

Она уверяет, что Ледер распространяет фото незаконно, поскольку не получал согласия ни от нее, ни от ее агента на их публикацию. В то же время она отмечает, что не планирует судиться с ним по поводу домогательств и фотографий.

I’ve been working on a collection of essays for the past year and couldn’t be more thrilled that @nymag has published “Buying Myself Back”. This is an extremely personal piece about image, power and consent. Thank you to the entire New York magazine team for this opportunity https://t.co/pfJDl4kgZN

— Emily Ratajkowski (@emrata) September 15, 2020