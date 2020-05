Eminem опубликовал свой номер телефона и призвал фанатов писать ему

Публикация сделана в его официальном Twitter-аккаунте.

“Дорогой Стэн, я хотел написать тебе раньше, но я просто был занят. Напиши мне, я отвечу тебе, 313-666-7440”, – говорится в сообщении.

“Dear Stan, I meant to write you sooner, but I just been busy” text me, ill hit you back – ☎️ 313-666-7440 #MMLP20 #DearSlim https://t.co/NwGJHmZRvM pic.twitter.com/e44VLXvOfb

— Marshall Mathers (@Eminem) May 25, 2020