Свою награду Хопкинс получил за роль в драме “Отец”, режиссером которой стал Флориан Зеллер.

Anthony Hopkins wins the Leading Actor award for his incredible performance as a man with dementia in The Father. The fourth BAFTA win of his brilliant career. #EEBAFTAs pic.twitter.com/eHLq4toFzR

— BAFTA (@BAFTA) April 11, 2021