ESPN показал трейлер документального фильма о Брюсе Ли

В преддверии 80-летия Брюса Ли телеканал ESPN показал трейлер документального фильма о легендарном актере и мастере боевых искусств.

Об этом пишет журнал Entertainment Weekly.

Фильм “Be Water” (Будь водой) рассказывает о жизни, карьере и наследии Ли как символа кино и боевых искусств. В картине покажут детство Ли в Гонконге, его попытку прорваться в Голливуд и трудности, с которыми он столкнулся, чтобы завоевать любовь американской публики.

“Америка не была готова к азиатскому герою”, – отметил друг и соратник Ли Карим Абдул-Джаббар в трейлере.

В трейлере также есть много увлекательных архивных материалов, большая часть которых показывает, как Ли преподает и практикует свое искусство.

Премьера “Be Water” состоится 7 июня в 21:00 по восточному времени на ESPN и ESPN2.