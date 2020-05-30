ESPN показал трейлер документального фильма о Брюсе Ли

Об этом пишет журнал Entertainment Weekly.
Фильм “Be Water” (Будь водой) рассказывает о жизни, карьере и наследии Ли как символа кино и боевых искусств. В картине покажут детство Ли в Гонконге, его попытку прорваться в Голливуд и трудности, с которыми он столкнулся, чтобы завоевать любовь американской публики.
“Америка не была готова к азиатскому герою”, – отметил друг и соратник Ли Карим Абдул-Джаббар в трейлере.
В трейлере также есть много увлекательных архивных материалов, большая часть которых показывает, как Ли преподает и практикует свое искусство.
Премьера “Be Water” состоится 7 июня в 21:00 по восточному времени на ESPN и ESPN2.
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