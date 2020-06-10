Об этом сообщается на сайте премии.

В среду, 10 июня, стали известны лауреаты Премии Джорджа Фостера Пибоди — ежегодной международной премии за выдающийся вклад в радио и телевидение, которая отмечает достижения в области вещательной журналистики, создания документальных фильмов, образовательных, развлекательных и детских программ.

В связи с пандемией коронавируса церемония награждения, которая должна была состояться 18 июня, отменена. Тем не менее, совет из 19 членов отобрал из 1300 лент-номинантов 30 лучших и обнародовал их список.

Среди победителей — кинолента “Отдаленный лай собак” (англ. The Distant Barking of Dogs, укр. “Віддалений гавкіт собак”) датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта.

Фильм снимался в селе Гнутово Донецкой области в 2015-2017 годах. Этот населенный пункт расположен рядом с Мариуполем и находится под контролем Украины. Однако он нередко попадает под обстрелы, так как неподалеку проходит линия фронта.

В центре сюжета — 10-летний мальчик Олег, который живет в Гнутово вместе с бабушкой. Его семья не захотела покидать родной дом и почувствовала на себе весь ужас войны.