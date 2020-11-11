Группа Foo Fighters выпустила клип на песню Shame Shame. Это первый сингл нового альбома Medicine At Midnight.

Об этом сообщает Rolling Stone.

Лидер группы Дейв Грол рассказал, что на клип его вдохновил тревожный сон, который он видел, будучи подростком.

Foo Fighters также анонсировали специальный прямой эфир, который будет транслироваться в Голливуде 14 ноября в 20:00.

Билеты на шоу уже поступили в продажу по цене 15 долларов, оно будет доступно для просмотра в течение 48 часов с начала концерта. Часть выручки от мероприятия передадут в фонд Sweet Relief Musician’s Fund.

Релиз альбома Medicine At Midnight запланирован на 5 февраля 2021 года.