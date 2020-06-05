Рейтинг опубликован на сайте издания.
Отмечается, что в общей сложности 100 знаменитостей, которые включены в топ, заработали $6,1 млрд до уплаты налогов и сборов — это на 200 млн меньше соответствующей суммы в прошлом году.
Первое место в рейтинге занимает модель Кайли Дженнер, которую журнал накануне лишил статуса самой молодой миллиардерши мира. За год доход ее составил 590 миллионов долларов.
На втором месте расположился муж Ким Кардашьян – рэпер Канье Уэст, который за год заработал $170 миллионов. Главным источником дохода рэпера стала сделка со спортивным гигантом Adidas.
На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер, которому удалось заработать за год $106,3 миллионов.
Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых звезд:
Модель Кайли Дженнер — $590 млн;
Рэпер Канье Уэст — $170 млн;
Теннисист Роджер Федерер — $106,3 млн;
Футболист Криштиану Роналду — $105 млн;
Футболист Лионель Месси — $104 млн;
Режиссер, актер Тайлер Перри — $97 млн;
Футболист Неймар — $95,5 млн;
Юморист, теле- и радиоведущий Говард Стерн — $90 млн;
Баскетболист Леброн Джеймс — $88,2 млн;
Актер Дуэйн Джонсон — $87,5 млн.
- Американский журнал Forbes, который в марте прошлого года объявил звезду реалити-шоу Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в мире, добившимся успеха самостоятельно, пересмотрел свою оценку, снизив ее размер с миллиарда долларов до 900 миллионов.