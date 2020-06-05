Рейтинг опубликован на сайте издания.

Отмечается, что в общей сложности 100 знаменитостей, которые включены в топ, заработали $6,1 млрд до уплаты налогов и сборов — это на 200 млн меньше соответствующей суммы в прошлом году.

Первое место в рейтинге занимает модель Кайли Дженнер, которую журнал накануне лишил статуса самой молодой миллиардерши мира. За год доход ее составил 590 миллионов долларов.

На втором месте расположился муж Ким Кардашьян – рэпер Канье Уэст, который за год заработал $170 миллионов. Главным источником дохода рэпера стала сделка со спортивным гигантом Adidas.

На третьем месте оказался теннисист Роджер Федерер, которому удалось заработать за год $106,3 миллионов.

Топ-10 рейтинга самых высокооплачиваемых звезд:

Модель Кайли Дженнер — $590 млн;

Рэпер Канье Уэст — $170 млн;

Теннисист Роджер Федерер — $106,3 млн;

Футболист Криштиану Роналду — $105 млн;

Футболист Лионель Месси — $104 млн;

Режиссер, актер Тайлер Перри — $97 млн;

Футболист Неймар — $95,5 млн;

Юморист, теле- и радиоведущий Говард Стерн — $90 млн;

Баскетболист Леброн Джеймс — $88,2 млн;

Актер Дуэйн Джонсон — $87,5 млн.