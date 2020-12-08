Американский журнал Forbes представил рейтинг самых влиятельных женщин мира за этот год. Список традиционно возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

Об этом сообщается на сайте издания.

В 17-ый ежегодный список попали женщины родом из 30 стран. Они представляют 4 разных поколения. Среди них 10 лидеров государств, 38 руководительниц компаний и 5 артисток.

“Они различаются по возрасту, национальности и должностными обязанностями, но они едины в том, как они использовали свои платформы для решения уникальных проблем 2020 года”, — пишет редактор Forbes и ForbesWomen Мэгги Макграт.

5 самых влиятельных женщин по версии Forbes

Ангела Меркель

Рейтинг от Forbes уже в десятый раз возглавила канцлер Германии Ангела Меркель.

В 2005 году Меркель стала первой женщиной-канцлером Германии и до сих пор занимает эту должность (претендовать на новый срок на посту канцлера в 2021 году, согласно заявлениям, не планирует).

Меркель, как отмечает Forbes, остается фактическим лидером Европы, возглавляя страну с крупнейшей экономикой в регионе.

Опрос, проведенный в октябре 2020 года, показал, что 75% взрослых в 14 европейских странах доверяют Меркель больше, чем любому другому лидеру в регионе.

Кристин Лагард

Кристин Лагард занимает второе место в рейтинге второй год подряд.

В 2019 году Лагард стала первой женщиной, возглавившей Европейский центральный банк.

С 2011 года до середины 2019 Лагард руководила Международным валютным фондом, который работает над обеспечением стабильности мировой валютной системы. Она была первой женщиной, которая занимала эту должность.

Камала Харрис

В этом году новоизбранная вице-президент США дебютировала в рейтинге издания.

7 ноября Харрис стала первой женщиной в американской истории, которая избрана вице-президентом.

В 2016 году Харрис стала первой женщиной индиано-американского происхождения, избранной в Сенат Соединенных Штатов.

В 2010 году Харрис стала первой афроамериканкой и первой женщиной, которая работала генеральным прокурором Калифорнии.

Урсула фон дер Ляйен

В 2019 году Урсула фон дер Ляйен была назначена президентом Европейской Комиссии, исполнительной власти Европейского Союза. Она — первая женщина, которая выполняет эту роль.

С 2005 года по 2019 год фон дер Ляйен работал в кабинете Ангелы Меркель. Это рекордный срок в должности члена кабинета.

Последние шесть лет она была министром обороны Германии.

Мелинда Гейтс

В 2020 году Гейтс сохранила свою позицию самой влиятельной женщины в филантропии.

Мелинда — сопредседатель Фонда Билла и Мелинды Гейтс, основанного в 2000 году. Это крупнейший в мире частный благотворительный фонд с фондом доверия в размере 40 млрд долларов.

В рамках миссии фонда помочь всем людям вести здоровый, продуктивный образ жизни, она посвятила значительную часть своего труда правам женщин и девушек.

Гейтс основала инвестиционную компанию Pivotal Ventures, цель которой — сократить дефицит финансирования проектов, созданных женщинами.