Об этом сообщила пресс-служба конгломерата.
Так, в ближайшие дни Kering предоставит французской службе здравоохранения 3 миллиона хирургических масок, которые корпорация будет закупать и импортировать из Китая.
В то же время, французские мастерские Kering’s Houses Balenciaga и Yves Saint Laurent готовятся к изготовлению масок, соблюдая при этом самые строгие меры по охране здоровья своих сотрудников.
Отмечается, что производство будет запущено тогда, когда материалы и производственный процесс получат одобрение соответствующих государственных органов.
Кроме того, корпорация сделала пожертвование Институту Пастера, чтобы поддержать исследования COVID-19 и обеспечить успешную борьбу с коронавирусом в будущем.
- Ранее сообщалось, что супруга экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна, украинский дизайнер Светлана Бевза запускает производство защитных комбинезонов для медиков из-за вспышки коронавируса COVID-19.