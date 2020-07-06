Covid-19 Украина

обновлено 06.07.2020 в 18:01

Всего:

49043(+543)

Болеют:

26078(+543)

Выздоровели:

21703(+327)

Умерло:

1262(+13)

19:41 Табачная компания «Филип Моррис» обжалует в суде миллиардные штрафы АМКУ
18:57 Смолий рассказал, когда и как началось «системное политическое давление» на него
18:38 Фронтмен Kasabian уходит из группы
18:17 Петиция к Зеленскому с требованием запретить 5G собрала 25 тыс. подписей
18:01 В Израиле ужесточают карантин
Эксклюзив
17:41 «Слуги народа» пошли на встречу к президенту — фото
16:57 Суд рассматривает апелляцию по мере пресечения Андрею Антоненко: трансляция
16:41 Жены шахтеров обратились к матери Зеленского, просят повлиять на сына
15:37 Омбудсмен просит выделить из COVID-фонда 3,5 млн гривен на новый сайт
15:11 В Житомире солдат-срочник найден повешенным
15:00 В небе над озером в Айдахо столкнулись два самолета, погибли 8 человек
14:40 На Донбассе за неделю ликвидировали 13 боевиков «Л/ДНР»
14:38 В Киеве прорвало коллектор, движение ограничено
14:23 Джамала поделилась ощущениями от материнства после вторых родов
14:12 Ученые 32 стран мира призвали ВОЗ пересмотреть советы по COVID-19
13:57 С начала года к журналистам 40 раз применяли силу, – НСЖУ
13:44 ОПЗЖ потратила 60 млн грн из госбюджета на рекламу по ТВ
13:24 СБУ заблокировала техподдержку мобильных операторов в ОРДЛО
13:16 В ВСУ зафиксировано 189 заражений коронавирусом
12:59 В Киеве за сутки COVID-19 подтвердили у 59 человек
12:51 Украина выполнила одно из условий МВФ, – Нацбанк
12:35 Провести на Донбассе местные выборы пока невозможно, – секретарь СНБО
12:22 Вторым языком в Украине должен быть английский, – секретарь СНБО
12:16 Пострадавшим во время пожара в Новой Каховке нашли временное жилье
11:53 Польша открыла еще один пункт пропуска
11:45 МОЗ разрешил ослабить карантин в Киеве
11:13 Окасио-Кортес хочет сокращать помощь Израилю из-за аннексии Западного берега Иордана
10:55 Звезда Бродвея Ник Кордеро скончался от осложнений после коронавируса
10:34 Лувр открылся после карантина
09:51 В Украине за сутки 543 новых случая COVID-19
09:25 В воскресенье украинские военные ликвидировали двух боевиков «ДНР»

Фронтмен Kasabian уходит из группы

Том Мейган, вокалист британской рок-группы Kasabian, уходит из коллектива из-за личных проблем.

Понедельник, 6 июля 2020, 18:38

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте группы.

“Том Мейган уходит из Kasabian по взаимному согласию. Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Мы не будем комментировать это больше”, — объявили музыканты в понедельник, 6 июня.

Том Мейган был одним из основателей коллектива и несменным его вокалистом.

Напомним, Kasabian — британская рок-группа, образованная в 1997 году в Лестере. В состав группы до настоящего времени входили вокалист Том Мейган, гитарист и вокалист Серджио Пиццорно, бас-гитарист Крис Эдвардс и барабанщик Ян Мэтьюз. Кто заменит Мейгана в настоящее время неизвестно.

За 23 года существования Kasabian выпустили шесть студийных альбомов — Kasabian (2004), Empire (2006), West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), Velociraptor! (2011), 48:13 (2014) и For Crying Out Loud (2017).

В 2010 и 2014 годах Kasabian выиграли премию Q Awards в номинации “Лучшая группа современности”, а также премию Q Awards в номинации “Лучшее живое выступление” в 2014 году и награду NME Awards в номинации “Лучшая концертная группа” в 2007 году.

Теги: группа, музыка, музыкант

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться