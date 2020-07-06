Фронтмен Kasabian уходит из группы

Об этом сообщили в официальном Twitter-аккаунте группы.
“Том Мейган уходит из Kasabian по взаимному согласию. Том боролся с личными проблемами, которые влияли на его поведение в течение достаточно долгого времени, и теперь хочет сосредоточить все свои силы на том, чтобы вернуть свою жизнь в нужное русло. Мы не будем комментировать это больше”, — объявили музыканты в понедельник, 6 июня.
Том Мейган был одним из основателей коллектива и несменным его вокалистом.
Напомним, Kasabian — британская рок-группа, образованная в 1997 году в Лестере. В состав группы до настоящего времени входили вокалист Том Мейган, гитарист и вокалист Серджио Пиццорно, бас-гитарист Крис Эдвардс и барабанщик Ян Мэтьюз. Кто заменит Мейгана в настоящее время неизвестно.
За 23 года существования Kasabian выпустили шесть студийных альбомов — Kasabian (2004), Empire (2006), West Ryder Pauper Lunatic Asylum (2009), Velociraptor! (2011), 48:13 (2014) и For Crying Out Loud (2017).
В 2010 и 2014 годах Kasabian выиграли премию Q Awards в номинации “Лучшая группа современности”, а также премию Q Awards в номинации “Лучшее живое выступление” в 2014 году и награду NME Awards в номинации “Лучшая концертная группа” в 2007 году.
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