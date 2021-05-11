The Washington Post, відома американська газета з майже 150-річною історією, вперше обрала на посаду головного редактора жінку. Нею стала виконавча редакторка агентства Associated Press Саллі Базбі.

Про це сповістили на сайті газети.

55-річна Саллі Базбі має 33-річний досвід роботи у ЗМІ. Вона розпочала свою кар’єру в Associated Press як репортерка, потім була регіональною редакторкою на Близькому Сході та керівницею бюро у Вашингтоні під час виборів 2012 та 2016 років. У 2017 році Базбі стала старшою віцепрезиденткою та виконавчою редакторкою AP.

На посаді головного редактора The Washington Post вона змінить Мартіна Барона, який працював у виданні з 2013 року і привів газету до 10 Пулітцерівських премій. З того ж 2013 року власником газети є мільярдер Джефф Безос (через підконтрольну йому Nash Holdings LLC,).

Саллі Базбі розпочне роботу з 1 червня і стане першою головною редакторкою за 143-річну історію газети.

“Буде честю очолити цю неймовірну групу журналістів”, — каже Базбі.

На сьогодні газета, яку незабаром очолить нова головна редакторка, має близько тисячі співробітників, тираж близько 500 тисяч примірників щодня і близько 3 млн онлайн-читачів.