Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Лесли сыграет героиню по имени Райан Уайлдер. Персонаж будет отличаться от прошлой главной героини Кейт Кейн по характеру.

Продюсер шоу Кэролайн Дрис и исполнительный продюсер Грег Берланти решили создать нового персонажа, а не искать кого-то на замену Руби Роуз, которая покинула проект после первого сезона.

По словам Дрис, исчезновение Кейт Кейн станет одной из загадок второго сезона.

“Я чрезвычайно горжусь тем, что являюсь первой темнокожей актрисой, которая исполнит культовую роль Бэтвумэн на телевидении, и, будучи бисексуальной женщиной, я сочту за честь присоединиться к этому революционному шоу, ставшему новаторским для ЛГБТК+ сообщества”, – прокомментировала Лесли новую роль.