Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

“Мой годичный перерыв от занятий в школе завершился, и я так рада снова туда вернуться“, – написала Тунберг.

При этом, она не уточнила, в каком именно учебном заведении продолжится ее обучение.

My gap year from school is over, and it feels so great to finally be back in school again! pic.twitter.com/EKDzzOnwaI — Greta Thunberg (@GretaThunberg) August 24, 2020

По данным издания The Guardian, после окончания учебного года в июне 2019 года Грета начала путешествовать по миру и брала уроки удаленно. В частности, она пересекла Атлантику на парусной яхте, чтобы привлечь внимание к проблеме выбросов углерода в результате полета самолетов.

Кроме того, Тунберг обвинила мировых лидеров в бездействии и лжи, выступая на саммите Организации Объединенных Наций по изменению климата.

“Я вообще не должна здесь быть. Я должна быть в школе по ту сторону океана. Вы возлагаете надежду на нас, молодых людей. Как вы смеете! Разбрасываясь пустыми словами, вы украли мои мечты, мое детство. Мне еще повезло. Люди страдают и умирают. Разрушаются целые экосистемы, мы стоим в начале массового вымирания. А вы говорите только о деньгах, кормите нас сказками о непрерывном экономическом развитии. Как вы смеете?”, — сказала она.