Об этом сообщает итальянский Vogue.
На стене многоэтажного дома в Милане появился сплошной мурал в виде пуховика. Очевидно, что мурал посвященный долгожданной коллаборации Gucci и The North Face.
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Кстати, бренд Gucci неоднократно использовал стену этого дома в своих рекламных кампаниях.
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Коллаборацию двух брендов с нетерпением ждали миллионы людей. Gucci считается одним из сильнейших брендов люксового сегмента одежды и аксессуаров. В то же время The North Face специализируется на outdoor-одежде.
После трех месяцев ожиданий бренды представили часть совместной коллекции. Дизайн некоторых вещей выполнено в стиле The North Face 1970-х годов. В центре внимания оказалась верхняя одежда. Также бренды разработали эксклюзивные толстовки, бомберы и пальто.
Кроме того, в новую коллекцию вошли футболки, рубашки и свитшоты.
Дизайнеры разработали ботинки для хайкинга. Они будут доступны в трех цветах – коричневом, черном и кремовом. Эта модель получила устойчивую и прочную подошву Goodyear.
Из аксессуаров модники смогут приобрести оригинальные рюкзаки и поясные сумки.
- Модный бренд Gucci пожертвует 500 тысяч долларов на закупку и распространение вакцины от коронавируса. За эти деньги вакцинируют наиболее уязвимых людей во всем мире.