Бренд Gucci решил удивить своих поклонников неожиданной коллаборацией с стритвир-брендом The North Face. Кроме короткого тизера, бренды решили устроить грандиозную рекламную кампанию и "одели" дом в пуховик.

Об этом сообщает итальянский Vogue.

На стене многоэтажного дома в Милане появился сплошной мурал в виде пуховика. Очевидно, что мурал посвященный долгожданной коллаборации Gucci и The North Face.

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Кстати, бренд Gucci неоднократно использовал стену этого дома в своих рекламных кампаниях.

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Коллаборацию двух брендов с нетерпением ждали миллионы людей. Gucci считается одним из сильнейших брендов люксового сегмента одежды и аксессуаров. В то же время The North Face специализируется на outdoor-одежде.

После трех месяцев ожиданий бренды представили часть совместной коллекции. Дизайн некоторых вещей выполнено в стиле The North Face 1970-х годов. В центре внимания оказалась верхняя одежда. Также бренды разработали эксклюзивные толстовки, бомберы и пальто.

Кроме того, в новую коллекцию вошли футболки, рубашки и свитшоты.

Дизайнеры разработали ботинки для хайкинга. Они будут доступны в трех цветах – коричневом, черном и кремовом. Эта модель получила устойчивую и прочную подошву Goodyear.

Из аксессуаров модники смогут приобрести оригинальные рюкзаки и поясные сумки.