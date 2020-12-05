Об этом сообщает агентство Reuters.
Известно, что средства перечислят ЮНИСЕФ, который поддерживает инициативу ВОЗ по массовой вакцинации COVAX и группу GAVI.
“Глобальный равноправный доступ к вакцине, с помощью которой будут защищены медицинские работники и те, кто подвергается наибольшему риску, – это единственный способ смягчить влияние пандемии на здоровье населения и экономику. Именно для этого создан механизм COVAX”, – отметили представители бренда.
Отметим, что бренд регулярно занимается благотворительностью в рамках программы #GucciCommunity. Так, для глобальных мировых целей удалось собрать уже 100 тысяч долларов.
- Бренд Gucci назвали самым популярным в мире. Следующими в ТОП-3 стали Nike и Off-White. Gucci занял первое место впервые со второго квартала 2019 года, когда заменил Off-White на лидерской позиции.