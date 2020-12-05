Модный бренд Gucci пожертвует 500 тысяч долларов на закупку и распространение вакцины от коронавируса. За эти деньги вакцинируют наиболее уязвимых людей во всем мире.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Известно, что средства перечислят ЮНИСЕФ, который поддерживает инициативу ВОЗ по массовой вакцинации COVAX и группу GAVI.

“Глобальный равноправный доступ к вакцине, с помощью которой будут защищены медицинские работники и те, кто подвергается наибольшему риску, – это единственный способ смягчить влияние пандемии на здоровье населения и экономику. Именно для этого создан механизм COVAX”, – отметили представители бренда.

Отметим, что бренд регулярно занимается благотворительностью в рамках программы #GucciCommunity. Так, для глобальных мировых целей удалось собрать уже 100 тысяч долларов.