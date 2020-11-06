Об этом она рассказала в эфире телеканала “Дом“.

По словам солистки, история закончится хэппи-эндом – главная героиня выйдет замуж.

“Мы презентовали книгу о девочке Сказке, она похожа на меня. Она тоже пухленькая, тоже такая симпатичная девочка, и тоже встревает в некоторые происшествия. И эта книга – это начало чего-то большего. Потому что мы, наша группа, выходим сейчас на такой новый уровень – мы хотим быть также мультипликационной историей, и мы пишем, рисуем свой мультсериал. В мультсериале в главной героини немного другое лицо. У нее там хеппи-энд, она там замуж вышла, все дела. Простите за спойлер, но вот”, – сказала Зарицкая.

Премьера сериала состоится 11 ноября на официальной YouTube-страничке KAZKA.