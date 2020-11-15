Ролик опубликован в YouTube.

“У меня в семье есть те, кто победил свою опиоидную зависимость, а некоторые до сих пор страдают от нее. На это больно смотреть. Это песня печали, но есть и надежда. Я победил свою собственную наркоманию, и мы можем вместе бороться с этим и поделиться своей болью с миром”, – объясняет Робб из трека.

Стоит отметить, что это первый совместный трек Робба Флинна и Логана Мэдера. Сама группа была основана в 1991 году.