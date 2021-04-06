69-летний бывший продюссер Харви Вайнштейн был приговорен к 23 годам тюремного заключения в марте 2020 года. Тюремный срок он получил после обвинений в сексуальном насилии и изнасиловании. Теперь он обжалует приговор.

Об этом сообщает Sky News.

Голливудский продюсер добивается нового судебного разбирательства, утверждая, что судья в Нью-Йорке отказал ему в беспристрастном жюри.

Вайнштейн утверждает, что судья Джеймс Берк отказал ему в презумпции невиновности, когда позволил присяжным заслушать показания трех женщин, которые утверждали, что бывший киномагнат напал на них.

Вайнштейн был осужден за нападение на бывшую помощницу продюсера Мими Хейли и изнасилование начинающей актрисы Джессики Манн. Он отрицает любые сексуальные контакты без согласия.

В судебном процессе адвокаты Вайнштейна изложили семь оснований для отмены его обвинительного приговора.

Помимо апелляции по поводу свидетельских показаний, продюсер жаловался на отказ судьи отстранить потенциального присяжного заседателя, который написал автобиографическую книгу о “нападениях мужчин старшего возраста на более молодых женщин”.

Юристы Вайнштейна также заявляют, что он получил “суровый и чрезмерный приговор”.

“Мы подали 166 страниц ходатайства, в котором излагается несколько серьезных ошибок, допущенных в ходе судебного разбирательства. Мы уверены, что Апелляционная палата сочтет эти ошибки достаточно серьезными, чтобы потребовать отмены обвинительного приговора”, – заявил апелляционный адвокат Вайнштейна Барри Каминс.

Еще пятеро женщин обвиняют Вайнштейна в изнасиловании и сексуальном посягательстве, и после приговора в Нью-Йорке продюсера будут судить в Лос-Анджелесе. Если его признают виновным, он может получить до 140 лет тюремного заключения.