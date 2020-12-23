Стриминговий сервис HBO Max перезапустить культовый сериал "Секс и город". На съемки согласились не все актеры.

Об этом сообщает издание PageSix.

По данным издания, знаменитая четверка в продолжении сериала будет немного изменена. В частности, от контракта отказалась актриса Ким Кэтролл. Знаменитость отметила, что не хотела бы возвращаться к роли Саманты Джонс.

Кстати, в сентябре прошлого года актриса Сара Джессика Паркер публично призналась, что согласилась бы на продолжение сериала. Однако перезагрузка, по ее мнению, не будет такой же популярной. Актриса отметила, что хотела бы принять участие в эпизодических съемках. Сейчас создатели сериала искусно скрывают детали проекта.