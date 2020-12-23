Об этом сообщает издание PageSix.
По данным издания, знаменитая четверка в продолжении сериала будет немного изменена. В частности, от контракта отказалась актриса Ким Кэтролл. Знаменитость отметила, что не хотела бы возвращаться к роли Саманты Джонс.
Кстати, в сентябре прошлого года актриса Сара Джессика Паркер публично призналась, что согласилась бы на продолжение сериала. Однако перезагрузка, по ее мнению, не будет такой же популярной. Актриса отметила, что хотела бы принять участие в эпизодических съемках. Сейчас создатели сериала искусно скрывают детали проекта.
- Популярные актеры Джонатан Риз Майерс и Джон Малкович исполнили главные роли в триллере о пандемии The Survivalist (Выживший). Действие картины происходит спустя полтора года после краха цивилизации из-за вируса.