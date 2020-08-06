Об этом пишет Deadline.

Премьера сериала, первые два эпизода которого снял лично Скотт, состоится 3 сентября. В проекте снялись Трэвис Фиммел, Аманда Коллин, Абубакар Салим, Винта МакГрат, Ниам Алгар, Матиас Варела, Феликс Джеймисон, Итан Хаззард, Джордан Лофран, Аасия Шах и Айви Вонг.

Сюжет сериала развернется вокруг двух андроидов, задача которых состоит в воспитании человеческих детей на таинственной планете после того, как Земля была уничтожена. Растущей колонии людей на новой планете начинают угрожать религиозные конфликты, и андроиды понимают, что контролировать убеждения людей — трудная и коварная задача.