Об этом сообщает IGN.
Хоррор “Хеллоуин убивает”появится в прокате в октябре 2021 года (вместо октября 2020), а продолжение – “Хеллоуин заканчивается” – в 2022 году.
Уточняется, что в октябре 2020 выйдет другой фильм ужасов – “Кэндимен”. Его прокат сместили всего на месяц.
Хорроры “Хеллоуин убивает” и “Хеллоуин заканчивается” стали продолжением фильма “Хеллоуин” – первого фильма трилогии, основанного на оригинальной ленте 1978 года Джона Карпентера.
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