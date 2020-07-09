Студия Universal на год позже выпустит фильмы ужасов режиссера Дэвида Гордона Грина из трилогии "Хеллоуин убивает" и "Хеллоуин заканчивается".

Об этом сообщает IGN.

Хоррор “Хеллоуин убивает”появится в прокате в октябре 2021 года (вместо октября 2020), а продолжение – “Хеллоуин заканчивается” – в 2022 году.

Уточняется, что в октябре 2020 выйдет другой фильм ужасов – “Кэндимен”. Его прокат сместили всего на месяц.

Хорроры “Хеллоуин убивает” и “Хеллоуин заканчивается” стали продолжением фильма “Хеллоуин” – первого фильма трилогии, основанного на оригинальной ленте 1978 года Джона Карпентера.