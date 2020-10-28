Художник из Далласа (США, штат Техас) Стивен Новак создал очень реалистичные декорации на Хэллоуин — муляжи трупов с прострелеными головами, лужи крови, пакеты с частями тела — и украсил ими свой участок возле дома. К нему несколько раз приезжала полиция.

Об этом сообщает Dallas Observer.

Художник разбросал по своему участку “окровавленные” манекены в одежде, которые издали очень похожи на человеческие трупы. Одному размозжило голову сейфом, в спине другого застряла бензопила, третьего расчленили и засунули в мусорный мешок, четвертый свисает с крыши с пробитой головой. Для инсталляции Новаку понадобилось 75 литров искусственной крови.

“Я всегда придумывал разные шутки – такие, как летающие призраки или снежные скульптуры 7 футов высотой. И если уж я делаю Хэллоуин, то он должен быть гиперреалистичным”, – сказал Новак.

Самая большая гордость художника – тележка с мусорными пакетами, которые издалека напоминают расчленённые тела.

“Ребенок проходил мимо и спросил, что с ними произошло — я ответил, что они ели слишком много „Скиттлз“, – шутит Новак.

Он также рассказал, что содержать “трупы” в нужном виде непросто – за ними нужно ухаживать каждый день.

“Часто шли дожди, которые смывали кровь, поэтому каждое утро к ужасу собачников и бегунов я „поливал“ тела, пока они проходили мимо”, – делится художник.

На такие шутки несколько раз реагировала полиция – к дому Новака приезжали правоохранители.

“Полицейские подошли к двери. Когда я открыл, они спросили, мое ли все это. Я спросил: “Вы имеете в виду кровь и трупы? Да, это мое”, – говорит Новак.

Тем не менее художник не получил никаких предупреждений – полицейские, наоборот, похвалили декорации и сказали, что приехали только потому, что обязаны реагировать на жалобы.