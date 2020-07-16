Премьера состоялась на Youtube-канале дуэта.

По словам участника дуэта Тео Хатчкрафта, Redemption — “песня о страхе и сомнениях”. Адам Андерсон назвал ее “исповедью” и “признанием”.

Этот трек войдет в пятый альбом Faith, который, как ожидается, будет выпущен 4 сентября.

Hurts — это британский музыкальный коллектив из Манчестера, образовавшийся в 2009 году. В нем два участника — Тео Хатчкрафт и Адам Андерсон. Их первые два альбома, Happiness и Exile, попали в десятку лучших альбомов в Великобритании, Германии, Австрии, Швейцарии, Польше и Финляндии. Всего группа за все время существования выпустила 4 альбома и осуществила 6 мировых  туров.