Известная украинская певица Оля Полякова провела прямой эфир с главой Харьковской ОГА Алексеем Кучером. Целью этого эфира было разъяснение ситуации, сложившейся вокруг концерта певицы в Харькове.

Прямой эфир состоялся на странице звезды в Instagram.

Певица сразу отметила, что ее концерт в Харькове организовывала городская власть. За соблюдением норм карантина должны были следить правоохранители. Однако полиция не составила ни одного протокола на зрителей, которые пришли без масок и не соблюдали дистанцию.

“Полиция не выполнила свои обязанности … Хотя я со сцены просила людей надеть маски, соблюдать дистанцию, не обниматься. Почему СМИ организовали такую ​​масштабную атаку на концерт, который не был запрещенным “, – спросила Полякова.

На это Кучер ответил, что ответственность за соблюдение карантина несут организаторы. Именно они должны были проверить наличие масок у зрителей. Сама певица закона не нарушала, она не является фигурантом уголовного дела.

По его словам, с 15 октября на территории Харьковской области будут запрещены все открытые концерты. Разрешаются только закрытые мероприятия, если количество зрителей не превышает 15 человек.

“Боже, ужас. Мы (артисты, – ред.) все умрем от голода”, – выкрикнула Полякова.

Также певица спросила Кучера, почему на ее концерт СМИ обратили внимание, а на масштабный марафон, где люди бежали без масок и соблюдение дистанции, – нет.

На это губернатор ответил, что реакция была на оба события. Регион несколько дней находится в лидерах по количеству новых случаев коронавируса, поэтому концерт на стадионе стал резонансным.

По словам Кучера, власть старается избегать массовых мероприятий. Представителям власти и шоу-бизнеса стоит скоординировать действия в этом вопросе.

Полякова отметила, что пыталась организовать диалог власти и представителей креативной индустрии, но ее не слышат.

“Я могу поговорить с президентом и министрами для того, чтобы определить правила игры для артистов, как сейчас избежать скоплений людей”, – пообещал Кучер.

По словам Поляковой, сейчас она должна давать два концерта в день, поскольку зал можно наполнять на 50%. Все билеты заранее раскупили, поэтому второй раз певица выходит на сцену бесплатно, чтобы организаторы не обанкротились. По ее словам, артисты готовы работать в таких условиях, если для всех будут одинаковые правила.

В конце эфира Кучер и Полякова договорились вместе инициировать диалог артистов и власти.