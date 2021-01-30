Известный итальянский дом моды Prada представил уникальный желтый свитер, который очень похож на дырявый швейцарский сыр.

Джемпер появился на сайте Prada.

В описании к товару говорится, что джемпер “выполнен драгоценным ажурным мотивом с размещенными отверстиями”. Он создает изящный силуэт. На горловине расположен логотип Intarsia, а сзади — застежка-молния.

Джемпер является частью коллекции Spring – Summer/2021 люксового бренда.

Однако самым неожиданным оказался не дизайн этого джемпера, а его цена. Купить такой необычный джемпер можно за 905 фунтов стерлингов (около 35 тысяч гривен).

В Сети уже окрестили этот пуловер швейцарским сыром с дырками.

“Только дураки платить за это”,

“Это просто смешно”,

“Выглядит как швейцарский сыр”,

– пишут пользователи соцсетей.