Джемпер появился на сайте Prada.
В описании к товару говорится, что джемпер “выполнен драгоценным ажурным мотивом с размещенными отверстиями”. Он создает изящный силуэт. На горловине расположен логотип Intarsia, а сзади — застежка-молния.
Джемпер является частью коллекции Spring – Summer/2021 люксового бренда.
Однако самым неожиданным оказался не дизайн этого джемпера, а его цена. Купить такой необычный джемпер можно за 905 фунтов стерлингов (около 35 тысяч гривен).
В Сети уже окрестили этот пуловер швейцарским сыром с дырками.
- “Только дураки платить за это”,
- “Это просто смешно”,
- “Выглядит как швейцарский сыр”,
– пишут пользователи соцсетей.
- В Сети высмеяли рваные колготки от итальянского дома моды Gucci, которые продаются за почти 5,5 тысячи гривен (190 долларов). Отмечается, что каким-то образом люксовому бренду удалось распродать все колготки.