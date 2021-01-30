Джемпер появился на сайте Prada.

В описании к товару говорится, что джемпер “выполнен драгоценным ажурным мотивом с размещенными отверстиями”. Он создает изящный силуэт. На горловине расположен  логотип Intarsia, а сзади  —  застежка-молния.

Джемпер является частью коллекции Spring – Summer/2021 люксового бренда.

Однако самым неожиданным оказался не дизайн этого джемпера, а его цена. Купить такой необычный джемпер можно за 905 фунтов стерлингов (около 35 тысяч гривен).

В Сети уже окрестили этот пуловер швейцарским сыром с дырками.

  • “Только дураки платить за это”,
  • “Это просто смешно”,
  • “Выглядит как швейцарский сыр”,

– пишут пользователи соцсетей.

  • В Сети высмеяли рваные колготки от итальянского дома моды Gucci, которые продаются за почти 5,5 тысячи гривен (190 долларов). Отмечается, что каким-то образом люксовому бренду удалось распродать все колготки.