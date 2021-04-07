Японские исследователи разработали экспериментальную методику выращивания зубов. Сейчас эту технологию тестируют на лабораторных животных.

Об этом свидетельствуют данные исследования, опубликованные в научном журнале Science Advances.

Отмечается, что ученые разработали методику лечения моноклональными антителами. Эти антитела заставляют организм отращивать новые зубы.

В рамках исследования удалось зафиксировать, что блокирование гена под названием USAG-1 приводит к увеличению активности костного морфогенетического белка. Эти молекулы регулируют рост различных органов и тканей, в том числе и зубов.

Однако эта технология имеет несколько нюансов. Дело в том, что морфогенетический белок контролирует развитие огромного количества органов человека. Вмешательство в его работу может вызвать множество серьезных побочных эффектов.

Во время экспериментов команда проверила ряд различных моноклональных антител, которые изменяют способность USAG-1 взаимодействовать с костным морфогенетическим белком. К счастью, исследователи нашли конкретное антитело, которое не приводило к побочным эффектам.

После этого методику проверили на животных. Таким образом команда смогла стимулировать рост зубов у лабораторных мышей. Последующие эксперименты на хорьках дали успешные результаты.

Интересно, что зубы хорьков больше похожи на человеческие. Поэтому успех исследования на этих животных дает надежду на то, что результаты экспериментов с людьми также себя оправдают.

“Наш следующий план – проверить антитела на других животных, таких как свиньи и собаки”, – сообщили авторы исследования.

Сейчас ученые не берутся прогнозировать, когда начнут проверять свой метод на людях. Однако они надеются, что их открытие однажды поможет всему человечеству.