Миллиардер Илон Маск пообщался с подписчиками в Twitter и рассказал о своих любимых видеоиграх.

Об этом сообщают #Буквы.

Накануне пользователи Сети расспросили Илона Маска о его любимых видеоиграх. Миллиардер рассказал, что играет преимущественного на компьютере и часто пропускает новинки, которые доступны только для консолей.

Will do. I play PC, so missed some of console exclusives. — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020

Маск перечислил свои любимые игры, доступные для ПК. В список попали 7 игр, выпущенные в 2000-2013. В основном это мрачные антиутопии в жанрах шутера и action RPG.

Deus Ex / Half-Life 2 / Bioshock / Mass Effect 2 / Fallout 3 & New Vegas / Saints Row IV — Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020

Deus Ex — компьютерная ролевая игра с видом от первого лица и элементами жанров шутер и стелс, в стилистике киберпанка. Она была разработана американской студией Ion Storm и издана английской компанией Eidos Interactive 22 июля 2000.

Half-Life 2 — научно-фантастический шутер от первого лица, продолжение видеоигры Half-Life от Valve Corporation. Игра вышла 16 ноября 2004 года.

Bioshock — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица с ролевыми элементами, разработанная 2K Boston/2K Australia. Игра была одновременно выдана для Windows и Xbox 360 21 августа 2007 года.

Mass Effect 2 — видеоигра в жанре action RPG, разработанная канадской компанией BioWare и выпущенная американским издательством Electronic Arts в январе 2010 года для платформ Xbox 360, PlayStation 3 и PC. Вторая часть трилогии Mass Effect.

Fallout 3 и Fallout New Vegas — видеоигры в жанре аction RPG с открытым миром, изданные компанией Bethesda Softworks. Fallout New Vegas вышла в октябре 2010 года, Fallout 3 — в 2008.

Saints Row IV — приключенческая игра 2013 года, разработана Volition и опубликована Deep Silver. Это четвертая часть в серии “Saints Row”.