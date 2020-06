Об этом сообщают #Буквы.

Накануне пользователи Сети расспросили Илона Маска о его любимых видеоиграх. Миллиардер рассказал, что играет преимущественного на компьютере и часто пропускает новинки, которые доступны только для консолей.

Will do. I play PC, so missed some of console exclusives.

— Elon Musk (@elonmusk) June 21, 2020