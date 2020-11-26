Об этом пишет WWD.

Сумка сделана из кожи аллигатора и украшена 10 бабочками из белого золота, усыпанными сапфирами, бриллиантами и турмалинами общим весом более 130 карат. Всего будет изготовлено три экземпляра, на выполнение которых потребуется 1000 часов работы.

Отмечается, что 800 000 евро от продажи каждой сумки будут переданы учреждениям, занимающимся избавлением моря от пластика.

Это решение глубоко связано с личной историей соучредителя Boarini Milanesi Маттео Родольфо Миланези.

“Раньше мы проводили каждое лето на море, между Грецией и Турцией, и я был очень счастлив, когда мы совершали морские прогулки между островами. Несмотря на то, что мы были вдали от туристов, мы часто видели плавающие на воде пластиковые пакеты или пятна смолы, вытекшие из нефтяных танкеров.

Недавно я видел в море даже больше пластика, чем когда был ребенком, из-за пандемии и всех перчаток и масок, которые небрежно выбрасывают. Это напомнило мне об отце, который нырял в воду, собирал пластиковые пакеты и бутылки, плавающие в море”, – рассказал он.