Хотя эпидемия COVID-19 помешала голливудским празднованиям Хэллоуина, знаменитости решили не отказываться от костюмов, чтобы хоть как-то отпраздновать праздник.

Лучшие наряды звезд собрало издание The Variety.

Поп-звезда Лиззо переоделась в костюм мухи, которая села на голову “республиканцу” Майку Пенсу во время дебатов. Лиззо также сняла несколько веселых видеороликов к костюму.

Переглянути цей допис в Instagram I voted for Biden Допис, поширений Lizzo (@lizzobeeating) 31 Жов 2020 р. о 10:14 PDT



Рэппер Lil Nas X переоделся в Никки Минаж.

Ким Кардашьян Уэст замаскировалась под звезду “Короля тигров” Кэрол Баскин с четырьмя детьми в образе тигрят и лучшим другом Джонатаном Чебаном в роли самого Джо Экзотика.

Звезда комедии The Princess Switch Ванесса Хадженс выбрала удобный, но симпатичный костюм, переодевшись плюшевым мишкой вместе со своей собакой Дарлой. Ранее она примерила наряд в стиле Черной вдовы.

Джимми Фэллон выбрал классический образ Дракулы.



Певица Холси идеально косплеила Викторию из мультфильма “Труп невесты”.

Сиара скопировала певицу Cardi B.

Гленн Клоуз доказала, что она также идеальная Круэлла де Виль из мультфильма “101 далматинец”.

Звезда “Комнаты” Джейкоб Тремблей переоделся Гарфилдом и съел все конфеты.

Дрю Бэрримор была Глиндой Доброй Ведьмой из “Волшебника страны Оз”.

Кендалл Дженнер переоделась в Памелу Андерсон в фильме 1996 года Barb Wire со специальным сообщением: “Голосуй”.

Хайди Клум буквально сняла собственный фильм ужасов.