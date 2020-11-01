Лучшие наряды звезд собрало издание The Variety.
Поп-звезда Лиззо переоделась в костюм мухи, которая села на голову “республиканцу” Майку Пенсу во время дебатов. Лиззо также сняла несколько веселых видеороликов к костюму.
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Рэппер Lil Nas X переоделся в Никки Минаж.
Ким Кардашьян Уэст замаскировалась под звезду “Короля тигров” Кэрол Баскин с четырьмя детьми в образе тигрят и лучшим другом Джонатаном Чебаном в роли самого Джо Экзотика.
Звезда комедии The Princess Switch Ванесса Хадженс выбрала удобный, но симпатичный костюм, переодевшись плюшевым мишкой вместе со своей собакой Дарлой. Ранее она примерила наряд в стиле Черной вдовы.
Джимми Фэллон выбрал классический образ Дракулы.
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HAPPY HALLOWEEN. And cheers to avoiding that #MONSTERHANGOVER tomorrow.
Певица Холси идеально косплеила Викторию из мультфильма “Труп невесты”.
Сиара скопировала певицу Cardi B.
Гленн Клоуз доказала, что она также идеальная Круэлла де Виль из мультфильма “101 далматинец”.
Звезда “Комнаты” Джейкоб Тремблей переоделся Гарфилдом и съел все конфеты.
Дрю Бэрримор была Глиндой Доброй Ведьмой из “Волшебника страны Оз”.
Кендалл Дженнер переоделась в Памелу Андерсон в фильме 1996 года Barb Wire со специальным сообщением: “Голосуй”.
Хайди Клум буквально сняла собственный фильм ужасов.
- Художник из Далласа (США, штат Техас) Стивен Новак создал очень реалистичные декорации на Хэллоуин — муляжи трупов с прострелеными головами, лужи крови, пакеты с частями тела — и украсил ими свой участок возле дома. К нему несколько раз приезжала полиция.