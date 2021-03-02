Жительница села Борщев в Житомирской области, 76-летняя Ольга Габро прославила украинский борщ в США. Ее рецепт появился на страницах газеты The New York Times, а сама она стала героиней романтических открыток об этом блюде.

#Буквы рассказывают, как это произошло.

На страницах The New York Times

В декабре прошлого года в американской газете The New York Times вышла статья “В российско-украинском конфликте открывается новый фронт: борщ” авторства украинской журналистки Марии Варениковой.

В материале идет речь об истории происхождения борща и посягательствах россиян на присвоение этого блюда. В этом ключе автор рассказывает и о борьбе украинского повара и телеведущего Евгения Клопотенко за установление над борщом “суверенитета”, в частности, через проведение культурных мероприятий, посвященных приготовлению борща.

Иллюстрируют статью кадры фотографа Оксаны Парафенюк, которые были сделаны в селе с символическим названием Борщев в Житомирской области. На них можно увидеть типичный пейзаж украинского села, поля, на которых местные жители выращивают овощи, из которых потом борщ и готовят.

На фото можно увидеть и семью местной жительницы — 76-летней Ольги Габро. Именно она поделилась с изданием рецептом блюда, а также показала, как ее готовит.

В частности, Габро рассказала журналистке главный секрет приготовления борща: использовать две кастрюли — одну для приготовления мяса, фасоли, картофеля и другую для свеклы, моркови — а смешивать ингредиенты уже перед подачей на стол.

На страницах артбука и открытках

Габро поделилась секретами приготовления борща не только с зарубежным изданиям. Ее же рецепт попал в кулинарный артбук писательницы, журналистки, исследовательницы Евгении Кузнецовой “Готуємо в журбі”.

Как рассказала автор артбука, его страницы тоже украсили фотографии Оксаны Парафенюк.

Вышли и романтические открытки со снимками Габро и подписью: “Люблю тебя больше, чем борщ моей бабушки”.

“Потому что это высшее проявление любви”, — шутя объясняет Кунцецова.