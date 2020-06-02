Covid-19 Украина

обновлено 02.06.2020 в 17:02

Всего:

24340(+328)

Болеют:

+388(+328)

Выздоровели:

10078(+152)

Умерло:

727(+9)

18:41 Съемки фильма «Миссия невыполнима 7» планируют возобновить в сентябре
18:37 Певец The Weeknd пожертвовал $400 тысяч на борьбу с расизмом
18:36 Апелляцию по аресту Кузьменко перенесли
18:24 Рада усилила соцзащиту детей-инвалидов и одиноких пенсионеров 80+
18:11 Ювелирный дом Pandora перейдет на переработанное золото и серебро
17:54 Facebook пожертвует $10 млн на борьбу с расизмом
17:45 В «Карпатах» 25 зараженных коронавирусом: клуб ушел на карантин
17:42 В Славянске усилили карантин из-за вспышки коронавируса
17:40 «Дорогие украинцы»: fashion-директор Vogue извинилась за то, что назвала агрессию РФ «гражданской войной»
17:38 В Харькове двое мужчин пытались продать должность главы ОГА за миллион долларов
17:32 «Евросолидарность» инициирует отставку Кабмина Шмыгаля
17:11 Полиция задержала причастных к стрельбе на рынке в Одессе
17:08 Британский Vogue посвятил обложку простым работникам, которые борются с коронавирусом
16:50 Уроженец Житомира создает софт для ракет Илона Маска
16:36 Выпускники с оккупированных территорий могут вступать в украинские вузы без ВНО: правила
16:34 Fashion-директор украинского Vogue заявила, что в Украине гражданская война
16:28 На Донбассе ранен украинский военный
Эксклюзив
16:08 Эксперт рассказал, как транш МВФ скажется на курсе доллара в Украине
16:03 Все отделения «Укрпочты» возобновили работу в обычном режиме
15:51 Стало известно, сколько бюджетных денег потратили на борьбу с коронавирусом
15:39 Украина намерена создать международную платформу для обсуждения деоккупации Крыма – Кулеба
15:37 Украинского военного, пропавшего на админгранице с Крымом, задержала ФСБ
15:24 Нардепы хотят отсрочить противопожарные проверки для застрахованного бизнеса
15:13 СБУ задержала боевика, пытавшего украинских военных
14:59 Беспорядки в США: протестующие открыли огонь по офицерам полиции
14:45 Дизайнер Вирджил Абло попал под шквал критики за пожертвование $50 в фонд Флойда
14:43 Рост безработицы в Испании замедлился в 10 раз
14:36 На Прикарпатье произошло два землетрясения
14:33 Гонки «Формулы-1» стартуют в начале июля
14:33 Украина открыта к компромиссам по Донбассу, но не пересечет «красных линий» – Кулеба
14:28 Рада поддержала законопроект о национальной инвентаризации лесов
14:09 Житель Мукачево, обвинив полицейских, совершил самоубийство в прямом эфире
14:05 Синоптики рассказали, какой будет погода в июне
14:00 Ткаченко рассказал, чем займется на посту министра культуры
13:54 Дженнифер Энистон выставит на продажу обнаженное фото ради борьбы с COVID-19
13:54 Стало известно, когда начнут открывать КПВВ на Донбассе

Ювелирный дом Pandora перейдет на переработанное золото и серебро

Ювелирный дом Pandora намерен с 2025 года использовать только переработанное серебро и золото.

Вторник, 2 июня 2020, 18:11

Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий.

Отмечается, что этот шаг позволит сократить выбросы углерода на две трети для серебра и более чем на 99 % для золота, поскольку для переработки металлов требуется меньше ресурсов, чем для добычи новых металлов.

“Серебро и золото – это прекрасные ювелирные материалы, которые могут быть переработаны много раз, не теряя своего качества. Металлы, добытые столетия назад, так же хороши, как и новые. Они никогда не потускнеют и не испортятся”, – сказал генеральный директор Pandora Александр Лачик.

По его словам, потребность в устойчивых методах ведения бизнеса становится все более важной, и компании должны внести свой вклад в ответ на климатический кризис и истощение природных ресурсов.

“В течение многих лет Pandora использовала переработанные металлы в наших проектах. Теперь мы готовы сделать следующий шаг и полностью прекратить добывать серебро и золото. Это важное обязательство, которое позитивно скажется на окружающей среде и сделает наши ювелирные изделия более экологичными”, – добавил Лачик.

Теги: углекислый газ, ювелирные изделия, золото

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться