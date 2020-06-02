Ювелирный дом Pandora перейдет на переработанное золото и серебро

Ювелирный дом Pandora намерен с 2025 года использовать только переработанное серебро и золото.

Об этом сообщила пресс-служба крупнейшего в мире производителя ювелирных изделий.

Отмечается, что этот шаг позволит сократить выбросы углерода на две трети для серебра и более чем на 99 % для золота, поскольку для переработки металлов требуется меньше ресурсов, чем для добычи новых металлов.

“Серебро и золото – это прекрасные ювелирные материалы, которые могут быть переработаны много раз, не теряя своего качества. Металлы, добытые столетия назад, так же хороши, как и новые. Они никогда не потускнеют и не испортятся”, – сказал генеральный директор Pandora Александр Лачик.

По его словам, потребность в устойчивых методах ведения бизнеса становится все более важной, и компании должны внести свой вклад в ответ на климатический кризис и истощение природных ресурсов.

“В течение многих лет Pandora использовала переработанные металлы в наших проектах. Теперь мы готовы сделать следующий шаг и полностью прекратить добывать серебро и золото. Это важное обязательство, которое позитивно скажется на окружающей среде и сделает наши ювелирные изделия более экологичными”, – добавил Лачик.