Знімок з’явився в Twitter-акаунті герцога і герцогині Кембриджських.

Фотографія була зроблена Кейт Міддлтон в Кенсингтонському палаці незадовго до того, як Луї вперше відправився в дитячий садок.

На знімку Луї сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

За даними People, молодий принц ходить в лондонський дитячий сад Віллкокс (Willcocks Nursery School), в якому навчалася його старша сестра принцеса Шарлотта.

Королівське джерело повідомило виданню тоді, що Вільям і Кейт обрали цей дитячий сад, тому що були вражені командою, яка там працює.