Знімок з’явився в Twitter-акаунті герцога і герцогині Кембриджських.

Фотографія була зроблена Кейт Міддлтон в Кенсингтонському палаці незадовго до того, як Луї вперше відправився в дитячий садок.

На знімку Луї сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

Three tomorrow! 🚲

Taken earlier this week by The Duchess before he left for his first day of nursery, The Duke and Duchess are pleased to share a new image of Prince Louis. 🎈 pic.twitter.com/AGgfLI39tW

— The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2021