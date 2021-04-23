Молодшій дитині Кейт Міддлтон і принца Вільяма сьогодні виповнюється 3 роки, і горді батьки відзначили цю подію, опублікувавши нову фотографію принца Луї.

Знімок з’явився в Twitter-акаунті герцога і герцогині Кембриджських.

Фотографія була зроблена Кейт Міддлтон в Кенсингтонському палаці незадовго до того, як Луї вперше відправився в дитячий садок.

На знімку Луї сидить на двоколісному дитячому велосипеді з рюкзаком за плечима.

Three tomorrow! 🚲 Taken earlier this week by The Duchess before he left for his first day of nursery, The Duke and Duchess are pleased to share a new image of Prince Louis. 🎈 pic.twitter.com/AGgfLI39tW — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) April 22, 2021

За даними People, молодий принц ходить в лондонський дитячий сад Віллкокс (Willcocks Nursery School), в якому навчалася його старша сестра принцеса Шарлотта.

Королівське джерело повідомило виданню тоді, що Вільям і Кейт обрали цей дитячий сад, тому що були вражені командою, яка там працює.