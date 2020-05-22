Об этом сообщает Harper’s Bazaar.
В то время, когда большинство людей находятся на самоизоляции во время пандемии, королевская семья продолжает выполнять свою работу и социальные обязательства.
Вчера вечером герцог и герцогиня Кембриджские созвонились с постояльцами дома престарелых Shire Hall Care House в Кардиффе предложили им в онлайне сыграть в бинго. Кейт и Уильям крутили барабан с бочонками и по очереди называли выпадающие цифры, а игроки закрывали эти номера на своих карточках.
Целью звонка было подбодрить пожилых людей, которые находятся в зоне риска заражения коронавирусом.
После игры в лото герцог и герцогиня Кембриджские поблагодарили сотрудников Shire Hall Care в Кардиффе, а также работников по уходу за людьми по всей Великобритании – за их неустанные усилия в помощь наиболее уязвимым.
- Ранее принцесса Евгения вместе с мужем Джеком Бруксбэнком по примеру многих членов королевской семьи отправились в “Армию Спасения”.