Герцог и герцогиня Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в бинго с постояльцами дома престарелых.

Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

В то время, когда большинство людей находятся на самоизоляции во время пандемии, королевская семья продолжает выполнять свою работу и социальные обязательства.

Вчера вечером герцог и герцогиня Кембриджские созвонились с постояльцами дома престарелых Shire Hall Care House в Кардиффе предложили им в онлайне сыграть в бинго. Кейт и Уильям крутили барабан с бочонками и по очереди называли выпадающие цифры, а игроки закрывали эти номера на своих карточках.

Целью звонка было подбодрить пожилых людей, которые находятся в зоне риска заражения коронавирусом.

После игры в лото герцог и герцогиня Кембриджские поблагодарили сотрудников Shire Hall Care в Кардиффе, а также работников по уходу за людьми по всей Великобритании – за их неустанные усилия в помощь наиболее уязвимым.