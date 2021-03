Об этом пишет People.

Книга под названием ”Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020” (Оставайтесь на месте: портрет Нашей Нации в 2020 году) содержит 100 фотографий, которые сопровождаются историями.

”С помощью Hold Still я хотела показать как использовать силу фотографии для создания долговременной записи того, что мы все пережили — чтобы запечатлеть истории отдельных людей и задокументировать важные моменты для семей и сообществ, пока мы переживаем пандемию”, – отметила Кейт Миддлтон.

Новая книга будет доступна в Интернете и в книжных магазинах Великобритании с 7 мая. Выручка будет разделена между благотворительной организацией Mind, занимающейся психическим здоровьем, которую Кейт и ее муж принц Уильям уже давно поддерживают, а также Национальной портретной галереей.