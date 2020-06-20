Об этом пишет Vogue.
В ходе визита она пообщалась с владельцами Fakenham и сотрудниками.
Для выхода Кейт выбрала повседневную светло-синюю рубашку, стеганую жилетку Fjallraven с кармани, облегающие коричневые брюки и кеды Superga цвета хаки.
Кроме того, принц Уильям побывал в пекарне Smiths the Bakers, которая работает уже 50 лет и вновь открыла свой магазин 15 июня после 11 недель закрытия.
- 9 июня Кейт Миддлтон осуществила виртуальный визит в центр лечения зависимостей Cloud’s House, расположенный в Уилтшире.