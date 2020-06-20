Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон после самоизоляции вернулась к своим королевским обязанностям и посетила садовый центр Fakenham.

Об этом пишет Vogue.

В ходе визита она пообщалась с владельцами Fakenham и сотрудниками.

Для выхода Кейт выбрала повседневную светло-синюю рубашку, стеганую жилетку Fjallraven с кармани, облегающие коричневые брюки и кеды Superga цвета хаки.

Кроме того, принц Уильям побывал в пекарне Smiths the Bakers, которая работает уже 50 лет и вновь открыла свой магазин 15 июня после 11 недель закрытия.