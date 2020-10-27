Актер Киану Ривз кардианльно сменил имидж – побрившись наголо для роли в четвертой части "Матрицы".

Теперь актер похож на своего героя Нео, роль которого исполнил в 1999 году.

Именно в это время мир увидел первую часть “Матрицы”.

О том, что съемки четвертой части в самом разгаре догадаться несложно хотя бы из того, что Киану сменил прическу.

Интересно, что позавчера актера видели с еще длинными волосами.

Выход четвертой части «Матрицы» запланирован на декабрь 2021 года. Режиссером фильма будет лишь одна из сестер Вачовски — Лана. В актерский состав вернулась Кэри-Энн Мосс, сыгравшая Тринити.