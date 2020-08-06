Американская режиссер и сценаристка Лилли Вачовски заявила, что фильм "Матрица", который она сняла со своей сестрой Ланой, – метафора трансгендерности.

Об этом она рассказала в интервью Youtube-каналу Netflix Film Club.

Режиссер напомнила об истории персонажа по имени Свитч, которого сыграла Белинда Макклори. Этого персонажа написали мужчиной в реальном мире и женщиной в мире Матрицы. Свитч олицетворял собой режиссеров фильма, которые вскоре после выпуска трилогии совершили трансгендерный переход.

“Не возьмусь сказать, насколько явной была трансгендерность у меня на подкорке, пока мы писали сценарий. Мы [с сестрой] всегда жили в мире воображения. Поэтому я всегда тяготела к фантастике и фэнтези, играла в Dungeons & Dragons. Всё дело в создании новых миров. Это дарит нам свободу как киноделам, позволяя воображать такие вещи, которые необязательно увидишь на экране.

“Мне нравится, насколько значимы эти фильмы для транс-людей и то, как они подходят ко мне и говорят: “Этот фильм спас мне жизнь”. Потому что, когда вы говорите о трансформации, особенно в мире научной фантастики, который весь состоит из воображения и конструирования миров, а также превращения казалось бы невозможного в возможное, думаю именно потому они трогают их так сильно”, – сказала Вачовски.