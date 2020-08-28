Об этом он рассказал в The Late Show.
В программе говорили о премьере третьего фильма во франшизе “Билл и Тед снова в деле”, которая состоялась 27 августа. Исполнители главных ролей Киану Ривз (Тед) и Алекс Уинтер (Билл) дали интервью ведущему вечернего шоу Стивену Кольберу.
Во время интервью Стивен обратился к Киану с вопросом: “Кто победит в схватке между героем из альтернативной реальности Нео и бывшим наемным убийцей Джоном Уиком?”. Также он назвал повод для драки между героями – “смерть пушистой собаки Уика от рук Нео”.
The biggest question of the night: @StephenAtHome asks Keanu Reeves who wins in a fight between John Wick and Neo. #LateShowLIVE pic.twitter.com/pse4Q0cSzn
— A Late Show (@colbertlateshow) August 26, 2020
Но Киану не захотел представлять такую ситуацию, чтобы ответить на вопрос.
Он сказал, что “опасные парни” не станут драться, а Уик, возможно, поможет Нео справиться с врагами из реального мира.
Но такой ответ не поняли его фанаты. Они наоборот надеялись на более эпичный поворот сюжета, ведь уже не раз рисовали в своем воображении схватку между Нео и Джоном.
- Ранее руководство студии Lionsgate официально объявило о начале работы над пятой частью франшизы “Джон Уик” (“John Wick 5”) с Киану Ривзом в роли бывшего наемного убийцы. Четвертая часть выйдет в 2021 году.