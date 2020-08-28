Об этом он рассказал в The Late Show.

В программе говорили о премьере третьего фильма во франшизе “Билл и Тед снова в деле”, которая состоялась 27 августа. Исполнители главных ролей Киану Ривз (Тед) и Алекс Уинтер (Билл) дали интервью ведущему вечернего шоу Стивену Кольберу.

Во время интервью Стивен обратился к Киану с вопросом: “Кто победит в схватке между героем из альтернативной реальности Нео и бывшим наемным убийцей Джоном Уиком?”. Также он назвал повод для драки между героями – “смерть пушистой собаки Уика от рук Нео”.

Но Киану не захотел представлять такую ситуацию, чтобы ответить на вопрос.

Он сказал, что “опасные парни” не станут драться, а Уик, возможно, поможет Нео справиться с врагами из реального мира.

Но такой ответ не поняли его фанаты. Они наоборот надеялись на более эпичный поворот сюжета, ведь уже не раз рисовали в своем воображении схватку между Нео и Джоном.