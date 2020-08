Об этом он рассказал в The Late Show.

В программе говорили о премьере третьего фильма во франшизе “Билл и Тед снова в деле”, которая состоялась 27 августа. Исполнители главных ролей Киану Ривз (Тед) и Алекс Уинтер (Билл) дали интервью ведущему вечернего шоу Стивену Кольберу.

Во время интервью Стивен обратился к Киану с вопросом: “Кто победит в схватке между героем из альтернативной реальности Нео и бывшим наемным убийцей Джоном Уиком?”. Также он назвал повод для драки между героями – “смерть пушистой собаки Уика от рук Нео”.

The biggest question of the night: @StephenAtHome asks Keanu Reeves who wins in a fight between John Wick and Neo. #LateShowLIVE pic.twitter.com/pse4Q0cSzn

— A Late Show (@colbertlateshow) August 26, 2020