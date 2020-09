Видео опубликованы в Twitter-аккаунте звезды.

На записях видно 43-летнего рэпера и детей супругов в белых одеждах, которые якобы идут по поверхности воды. На самом деле они пересекают водоем по мелководью.

Как отметила Ким, видео было сделано после воскресной службы в Атланте.

Go to my IG stories to watch all Sunday Service videos from tonight 🕊🙏🏼 pic.twitter.com/a6eC5uV8gy

Заметим, что некоторые фанаты супругов обвинили Канье в богохульстве в связи с публикацией видео.

Kanye West Broadcasting himself “walking on water” don’t sit right with me at all !!! Blasphemy

Были и те, кто считает, что Ким и Канье должно быть стыдно за эти фото и видео.

are you never ashamed of yourself???? stop encouraging @kanyewest behavior u know he is mentally ill if trump wins its on u and u have to live with that for the rest of ur life.

— Kashish (@Kashishc123) September 7, 2020