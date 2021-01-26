Об этом сообщает Deadline.
Отмечается, что соответствующий пункт также добавили в контракт актрисы.
По словам Найтли, одна из причин ее решения – нежелание способствовать “мужскому взгляду”.
“Отчасти это тщеславие, а также мужской взгляд. Я чувствую себя некомфортно, пытаясь отражать мужское видение”, – сказала она.
Кира также отметила, что она не против секса в кино, но это теперь не для нее.
“Я не готова участвовать в этих ужасных секс-сценах, где все в масле и кряхтят. Я достаточно высокого мнения о себе, и мое тело уже породило двое детей, и я бы предпочла не стоять перед группой мужчин обнаженной”, – объяснила она.
- Ранее сообщалось, что Кира Найтли появится в новом фильме о протесте женщин против конкурсов красоты.