Трейлер опубликован на Youtube-канале дистрибьютора Shout Studios.

Фильм “Мисс плохое поведение” расскажет о событиях конкурса Miss World 1970, устроенный американской комедийной легендой Бобом Хоупом. В то время это было самое популярное телевизионное шоу планеты — у него было более 100 млн зрителей.

Во время прямой трансляции Miss World 1970 в студию ворвались представительницы новообразованного объединения “Женское освободительное движение”. Они прервали шоу, утверждая, что конкурсы красоты унижают женщин.

Съемки фильма начались в ноябре 2018 года. Режиссером выступила британская художница Филиппа Лоуторп. Главные роли исполнили Кира Найтли, Гугу Мбати-Роу, Джесси Бакли, Лесли Мэнвилл, Грег Киннер и другие.

Премьера ленты была сорвана из-за пандемии COVID-19. По состоянию на сейчас фильм был выпущен только в Великобритании. Премьера в США и мире должно произойти 25 сентября.