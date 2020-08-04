Трейлер опубликован на Youtube-канале дистрибьютора Shout Studios.
Фильм “Мисс плохое поведение” расскажет о событиях конкурса Miss World 1970, устроенный американской комедийной легендой Бобом Хоупом. В то время это было самое популярное телевизионное шоу планеты — у него было более 100 млн зрителей.
Во время прямой трансляции Miss World 1970 в студию ворвались представительницы новообразованного объединения “Женское освободительное движение”. Они прервали шоу, утверждая, что конкурсы красоты унижают женщин.
Съемки фильма начались в ноябре 2018 года. Режиссером выступила британская художница Филиппа Лоуторп. Главные роли исполнили Кира Найтли, Гугу Мбати-Роу, Джесси Бакли, Лесли Мэнвилл, Грег Киннер и другие.
Премьера ленты была сорвана из-за пандемии COVID-19. По состоянию на сейчас фильм был выпущен только в Великобритании. Премьера в США и мире должно произойти 25 сентября.
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