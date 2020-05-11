Соответствующее опубликовано на Youtube-канале ABC.
Кэти Перри приняла участие в благотворительном проекте Family Singalong: Volume II. В рамках этого проекта знаменитости исполняют любимые песни из мультфильмов от Disney, чтобы собрать средства для тех, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19.
Певица выбрала для исполнения колыбельную “Baby Mine”, которая звучала в мультфильме “Дамбо” (1941 г.). В ролике Перри предстала в образе слонихи, а ее щенок Наггетс — в образе слоненка. Вот что из этого получилось:
Также Перри опубликовала фото со съемок ролика. Она сравнила кадры из мультфильма с собственными фото и отметила: “Не вижу никакой разницы”.
- Как известно, Кэти Перри входят в состав жюри музыкального шоу American Idol, которое транслируются на телеканале ABC. Во время карантина съемки с участием Перри проходят не в студии, а дома у певицы. Это позволяет ей экспериментировать со образами. Так на одной из недель Перри появилась в огромном костюме дезинфицирующего средства для рук.
- На прошлой — примерила наряд в виде рулона туалетной бумаги, на котором можно разглядеть логотип шоу.