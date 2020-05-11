Соответствующее опубликовано на Youtube-канале ABC.

Кэти Перри приняла участие в благотворительном проекте Family Singalong: Volume II. В рамках этого проекта знаменитости исполняют любимые песни из мультфильмов от Disney, чтобы собрать средства для тех, кто оказался в трудной ситуации из-за пандемии COVID-19.

Певица выбрала для исполнения колыбельную “Baby Mine”, которая звучала в мультфильме “Дамбо” (1941 г.). В ролике Перри предстала в образе слонихи, а ее щенок Наггетс — в образе слоненка. Вот что из этого получилось: