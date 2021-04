Об этом пишет журнал People.

В среду королева посетила Мемориал ВВС Содружества в Раннимиде, что в графстве Суррей, чтобы отметить 100-летие Королевских ВВС Австралии.

Для выхода Елизавета, которая 21 апреля отметит свое 95-летие, надела весеннее светло-зеленое пальто и подходящую в тон широкополую шляпу, украшенную желтыми цветами. Она дополнила свой образ брошью австралийского плетения, символизирующую национальный цветок Австралии, и, конечно же, своими фирменными перчатками и сумочкой Launer.

Хотя на королеве не было защитной маски, церемония проходила с соблюдением социального дистанцирования.

После возложения венка от имени королевы, Елизавета осмотрела мемориал с именами погибших на войне австралийцев и павших летчиков, а также женщин. Она также встретилась с личным составом Королевских ВВС Австралии и подписала памятный документ.

During today’s service, prayers were said for @AusAirForce servicemen and women who have lost their lives in service of their country, and a wreath was laid on Her Majesty’s behalf bearing a note reading, ‘IN MEMORY OF THE GLORIOUS DEAD, ELIZABETH R.’ pic.twitter.com/ljVstNLGRW — The Royal Family (@RoyalFamily) March 31, 2021

The Queen opened the @CWGC memorial at Runnymeade in her coronation year, 1953.

It remembers 20,000 Commonwealth airmen and women who died in operations in Europe but have no known grave. pic.twitter.com/SVgLmA2bi6 — Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2021

📷 The Queen opening the @CWGC memorial at Runnymeade in Surrey in October 1953.

And the Queen today, March 2021. pic.twitter.com/3uujtiVwjc — Chris Ship (@chrisshipitv) March 31, 2021

Королева Елизавета не появлялась на публике с декабря. Однако она продолжала работать с помощью видеозвонков и удаленных встреч.