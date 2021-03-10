Об этом сообщает #Буквы.

На фото суперзвезда одета в элегантный черный наряд и белую меховую шапку. Образ дополняет обилие украшений. Драйвер одет в белый свитер, на нем очки в тонкой черной оправе.

“Мистер и миссис Гуччи”, — написала Гага, добавив тег #HouseOfGucci.

Примечательно, что Гага на фото появилась с новым цветом волос. Еще недавно она была блондинкой, но во время съемок изменила цвет волос на темный русый.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Lady Gaga (@ladygaga)

Как известно, Гага и Драйвер снимаются в новом фильме Ридли Скотта “Дом Гуччи”. Это биографический криминальный фильм, основанный на романе Сары Гей Форден “Дом Гуччи: сенсационная история убийства, безумия, гламура и жадности”.

Гага играет Патрицию Реджани, которая была в 1995 году осуждена на 29 лет за убийство своего бывшего мужа и главы дома моды Gucci Маурицио Гуччи (его роль исполняет Драйвер). В фильме также снимаются Аль Пачино, Джаред Лето и другие.

Эту ленту Скотта анонсировали еще в 2006 году. По слухам, главные роли должны были играть Анджелина Джоли и Леонардо Ди Каприо. Впрочем, съемки начали только в феврале 2021 с другим актерским составом. Ожидается, что фильм выйдет 24 ноября 2021 года.