Голливудский актер Леонардо ДиКаприо примет участие в съемках фильма "Не смотри вверх" от стриминговой платформы Netflix.

Об этом сообщает Deadline.

Режиссером киноленты выступит Адам Маккей, который также станет сценаристом фильма.

Кроме того, в “Не смотри вверх” сыграют Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, а также Джона Хилл, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.

Фото: АР

В сюжет картины легла история двух астронавтов, которые попытаются предупредить мир о приближении способного уничтожить Землю астероида.

Даты выхода фильма на экраны пока не разглашаются.