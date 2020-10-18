Об этом сообщает Deadline.
Режиссером киноленты выступит Адам Маккей, который также станет сценаристом фильма.
Кроме того, в “Не смотри вверх” сыграют Дженнифер Лоуренс, Мэрил Стрип, Тимоти Шаламе, а также Джона Хилл, Кейт Бланшетт и певица Ариана Гранде.
Фото: АР
В сюжет картины легла история двух астронавтов, которые попытаются предупредить мир о приближении способного уничтожить Землю астероида.
Даты выхода фильма на экраны пока не разглашаются.
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