Об этом пишет издание ELLE.

Лиам очень болезненно пережил развод с Сайрус, но окончательно отпустил ее. Сейчас он счастлив в отношениях с 25-летней моделью Габриэллой Брукс.

Известно, что Хемсворт ознакомился с недавним интервью, в котором его бывшая жена заявила, что будет любить его всегда, но его не тронули эти слова.

“Лиам не расстроен недавним интервью, которое дала Майли, в котором она говорит, что в их браке было слишком много конфликтов. Лиаму было очень больно, когда они расстались, но теперь он переехал и счастлив с Габриэллой. Он очень традиционный, Габриэлла разделяет те же ценности, что и он, и ладит с его семьей. Их отношения легкие, у них одинаковое воспитание и взгляды на жизнь”, – сообщил инсайдер.

Отметим, что Хемсворт и Брукс впервые заявили о своих отношениях в ноябре прошлого года. Актер даже познакомил новую избранницу с родителями.