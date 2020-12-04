Об этом пишет издание ELLE.
Лиам очень болезненно пережил развод с Сайрус, но окончательно отпустил ее. Сейчас он счастлив в отношениях с 25-летней моделью Габриэллой Брукс.
Известно, что Хемсворт ознакомился с недавним интервью, в котором его бывшая жена заявила, что будет любить его всегда, но его не тронули эти слова.
“Лиам не расстроен недавним интервью, которое дала Майли, в котором она говорит, что в их браке было слишком много конфликтов. Лиаму было очень больно, когда они расстались, но теперь он переехал и счастлив с Габриэллой. Он очень традиционный, Габриэлла разделяет те же ценности, что и он, и ладит с его семьей. Их отношения легкие, у них одинаковое воспитание и взгляды на жизнь”, – сообщил инсайдер.
Отметим, что Хемсворт и Брукс впервые заявили о своих отношениях в ноябре прошлого года. Актер даже познакомил новую избранницу с родителями.
- 3 декабря известная американская певица Майли Сайрус, которая в начале года рассталась со своим мужем Лиамом Хемсворт, призналась, что до сих пор не может его разлюбить. Она отметила, что причиной развода с Хемсвортом стала не ее алкогольная зависимость, а регулярные конфликты, которые возникали по любому поводу.