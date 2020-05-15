Об этом сообщает издание Variety.
Первый фильм “Лицо со шрамом” появился в 1932 году. Лента режиссера Роберта Хоукса рассказывала об итальянце, который захватил Чикаго. Позднее, в 1983 году, Брайан Де Пальма снял ремейк этой картины.
В центре сюжета фильма Де Пальмы — амбициозный преступник Тони Монтана, который осел в Майами и сделал головокружительную карьеру в сфере торговли наркотиками на новой родине. Главную роль в фильме сыграл американский актер Аль Пачино.
Новая картина от Universal Pictures должна стать своеобразным переосмыслением основной истории о иммигрантах, рассказанной в фильмах 1932 и 1983 годов. Работа над проектом продолжается порядка 9 лет.
Сценарий для фильма пишут Джоэл Коэн и Этан Коэн, которые считаются одними из самых значимых сценаристов Голливуда. Продюсером фильма станет Дилан Кларк, а курировать проект для Universal будут Джей Полидоро и Лекси Барта.
Режиссером картины выступит Лука Гуаданьино, который ранее руководил созданием ремейка фильма “Суспирия” для студии Amazon и получил “Оскар” за фильм “Назови меня своим именем”.
- Ранее сообщалось, что студия Disney снимет игровой ремейк по мультфильму “Робин Гуд” 1973 года.