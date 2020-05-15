Студия Universal Pictures снимет ремейк фильма "Лицо со шрамом". Режиссером выступит Лука Гуаданьино, работавший над лентой "Назови меня своим именем".

Об этом сообщает издание Variety.

Первый фильм “Лицо со шрамом” появился в 1932 году. Лента режиссера Роберта Хоукса рассказывала об итальянце, который захватил Чикаго. Позднее, в 1983 году, Брайан Де Пальма снял ремейк этой картины.

В центре сюжета фильма Де Пальмы — амбициозный преступник Тони Монтана, который осел в Майами и сделал головокружительную карьеру в сфере торговли наркотиками на новой родине. Главную роль в фильме сыграл американский актер Аль Пачино.

Новая картина от Universal Pictures должна стать своеобразным переосмыслением основной истории о иммигрантах, рассказанной в фильмах 1932 и 1983 годов. Работа над проектом продолжается порядка 9 лет.

Сценарий для фильма пишут Джоэл Коэн и Этан Коэн, которые считаются одними из самых значимых сценаристов Голливуда. Продюсером фильма станет Дилан Кларк, а курировать проект для Universal будут Джей Полидоро и Лекси Барта.

Режиссером картины выступит Лука Гуаданьино, который ранее руководил созданием ремейка фильма “Суспирия” для студии Amazon и получил “Оскар” за фильм “Назови меня своим именем”.