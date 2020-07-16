Об этом сообщает Daily Mail.
Мадонна пришла на открытие со своим парнем – 25-летним Ахалмаликом Уильямсом и приемными детьми Мерси и Дэвидом.
Ричи прибыл с женой Джеки Эйнсли и и их общим сыном с Мадонной – Рокко. В 2016 году Мадонна проиграла суд по опеке – Рокко решил остаться с отцом.
Звезды не соблюдали социальную дистанцию и не носили масок. Мадонна, в частности, сослалась на то, что у нее есть антитела к коронавирусу.
Издание отмечает, что экс-супруги на мероприятии почти не общались. Мадонна пробыла на вечеринке менее часа и уехала.
Мадонна и Ричи поженились в 2002 году и прожили в браке шесть лет. При разводе суд обязал певицу выплатить Ричи около 73 миллионов фунтов.
- Ранее Мадонна заявила, что переболела коронавирусом во время своего концертного турне по миру.