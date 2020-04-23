Об этом пишет издание Billboard.

Так, 50 000 масок пойдут для тюрьмы округа Кук и Управления исправительных учреждений штата Иллинойс.

Еще 20 000 масок отправят в Управление исправительных учреждений Луизианы, а остальные 30 000 – в тюрьму Вакавилль в Калифорнии, РИ Брук в Нью-Йорке и отделение шерифа округа Саффолк в штате Массачусетс.

“Более 2 миллионов жизней в тюрьмах по всей Америке в настоящее время находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19”, – заявил сопредседатель REFORM Майкл Рубин.

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