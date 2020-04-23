Фонд Мадонны Ray of Light ("Луч света") и REFORM Alliance объявили о планах передать 100 000 хирургических масок в американские тюрьмы.

Об этом пишет издание Billboard.

Так, 50 000 масок пойдут для тюрьмы округа Кук и Управления исправительных учреждений штата Иллинойс.

Еще 20 000 масок отправят в Управление исправительных учреждений Луизианы, а остальные 30 000 – в тюрьму Вакавилль в Калифорнии, РИ Брук в Нью-Йорке и отделение шерифа округа Саффолк в штате Массачусетс.

“Более 2 миллионов жизней в тюрьмах по всей Америке в настоящее время находятся под угрозой из-за пандемии COVID-19”, – заявил сопредседатель REFORM Майкл Рубин.

We teamed up with @Madonna @PairOfThieves @bailproject and @cut_50 to secure 100k MORE MASKS FOR PEOPLE BEHIND BARS 🤝 We need to stop #COVID19 from spreading inside of prisons if we want to stop it from spreading outside of prison walls, too #NoPrisonPandemic pic.twitter.com/tsmS0ek9Fu — REFORM Alliance (@REFORM) April 22, 2020