Компанія Disney продемонструвала свій новий висувний світловий меч як у "Зоряних війнах" в дії.

Відповідний ролик опубліковано на YouTube-каналі Disney.

На початку квітня ЗМІ повідомляли, що під час рутинного пресзаходу з приводу відкриття нового району Діснейленду, присвяченого “Месникам”, голова парків Disney завершив презентацію несподіваною демонстрацією нового світлового меча.

Нова іграшка, на відміну від попередників, являла собою щось складніше за напівпрозору трубку, яка світиться. Зокрема, світлове лезо у цьому мечі висовувалося.

Розмірковуючи над тим, що це було і як воно працює, журналісти відшукали патент іграшкового меча за 2018 рік. Користувачі соцмереж робили візуалізації того, як це має працювати, за описом патенту.

Did #Disney invent a real working #lightsaber? Yes they did. It won't melt through metal blast doors, or cut off your hand, but it does feature an illuminated blade that will extend and retract at the push of a button. This animation shows the concept behind the tech. pic.twitter.com/e7fwP06CxF — Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021

Next, widen the tapes and increase the curve, allowing them to partially wrap around each other and form a complete cylinder. Drive this system with a motor so both reels can be extended and retracted in synch at the push of a button. Now, you've got a lightsaber! pic.twitter.com/B3lLMmclDN — Ben Ridout (@benridout) April 12, 2021

В новому ролику Disney нарешті показала цю іграшку в дії. В ролику можна побачити, що новий меч дійсно висовується так само як зброя у кінострічках “Зоряні війни”.

В основі меча, звісно, не тріскучі енергетичні леза, а, найімовірніше, іграшкове лезо з підсвітленням. Але це не робить його менш видовищним.